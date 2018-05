Wegpolitie geeft uitleg over laden kampeerwagens en motorhomes

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Halen / Heusden-Zolder / Lummen / Genk / Lanaken / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode / Tongeren / Bilzen / Riemst / Heers / Gingelom / Overpelt / Neerpelt / Lommel / Hamont-Achel / Hechtel-Eksel / Bocholt / Bree / Leopoldsburg - Op pinkstermaandag 21 mei kunnen kampeerders met hun geladen motorhome of caravan naar de Wegpolitie in Houthalen. Agenten reserveren die dag voor een vrijblijvende controle van lading, gewicht en documenten van kampeerwagens. Kortom vakantiegangers worden er met raad en daad bijgestaan door de Wegpolitie. “Veel mensen weten niet hoeveel hun voertuig weegt wanneer het volgeladen is. Bij vertrek laden ze de boel vol, en soms moet er op het einde nog wat bij, en nog wat. Ze maken een schatting. En dat kan gevaarlijk zijn,” zegt motoragent Michel Mokosinski. “Voertuigen die te zwaar geladen zijn, worden onstabiel. In een bocht kunnen ze kantelen en bij een remmanoeuvre gaan ze slingeren of duwen ze de auto vooruit.” Niemand wil op weg naar de zon in de vangrails belanden. Maandag geeft de politie geen boetes. Bij overlading kan zo’n boete 400 euro bedragen. Maandag krijgen vakantiegangers advies. “We kunnen vertellen hoe ze hun lading kunnen herschikken en hoe ze dingen kunnen vastmaken, of verplaatsen in de caravan, of een aantal spullen in de auto leggen. Vandaar dat we vragen om met een geladen voertuig te komen. Mensen krijgen dan de weegbon van voertuig en we verduidelijken de gegevens”, zegt Michel Mokosinski. Het is jaren geleden dat de Wegpolitie deze gratis service aanbood aan de vakantiegangers. Actiedag voor caravans en motorhomes op maandag 21 mei van 9.30 tot 14.30 uur bij de Wegpolitie Limburg in Souwstraat 37 in Houthalen. Laad het voertuig en neem alle boorddocumenten mee.