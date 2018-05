Kampse wijkagenten houden zitdag

Leopoldsburg - De wijkagenten van Leopoldsburg starten vanaf september dit jaar met een nieuwe dienstverlening voor de Kampse inwoners. Iedere maand zullen zij op een vaste dag en tijdstip beschikbaar zijn. Wie ergens mee zit of vragen heeft, kan de wijkagent ontmoeten zonder naar het politiebureau te gaan of zonder de wijkagent te vragen om thuis langs te komen. Zo wil de wijkpolitie Leopoldsburg de aanspreekbaarheid van de wijkagenten vergroten. Maximale beschikbaarheid met een minimale drempel! De nadruk van het project ligt dus op laagdrempeligheid. Burgers ervaren vaak schroom om zich tot de politie te wenden. Zij zien er tegenop om naar het politiebureau te gaan of zijn bang voor de reacties van de buren als ze de wijkagent vragen om bij hen thuis langs te komen. Met dit opzet hoopt de politie de communicatie met de burgers te verbeteren. “Het versterken van veiligheid is een grote prioriteit in Leopoldsburg. Met het invoeren van gasboetes en het opstarten van de whatsapp buurtinformatienetwerken versterken we de buurtgerichte aanpak. Hierin willen we nu een stap verderzetten met zitdagen van de wijkinspecteurs”, aldus burgemeester Wouter Beke.