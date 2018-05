Brand vernielt 8 hectare groen op schietterrein

Leopoldsburg - Op het militair domein in Leopoldsburg is gisternamiddag acht hectare heide en lage bebossing in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit tijdens schietoefeningen van het leger. “In een brandgang hebben we het vuur moeten opwachten om te kunnen blussen. Op het schietveld mogen we niet op het terrein gaan blussen, voor onze eigen veiligheid. Er kan nog munitie liggen die niet is afgegaan”, zegt Pieter Blommé van brandweer Leopoldsburg. De brandweerkorpsen van Leopoldsburg, Lommel en Bree kwamen met acht wagens voor de bluswerken.