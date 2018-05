Heusden-Zolder - De politie Heusden-Zolder heeft in 9 straten snelheidscontroles gehouden. Van de 1.112 gecontroleerden reden er 231 te snel. De overtreders werden geflitst in Sluisbamd (72), Heuvelstraat (36), Schootstraat (34), Kleuterweg (29), Schansstraat (15), Padbroekweg (13), P. Paquaylaan (3) en Mijnwerkerslaan (2). Vanuit die straten krijgt de politie vaak klachten over snel rijden. Koolmijnlaan-Cité is opnieuw grondig gecontroleerd in het kader van de nultolerantie die de politie er handhaaft. Twee keer waren er snelheidscontroles. Liefst 173 bestuurders negeerden de 50 km/u limiet. Twee bestuurders die met gsm in de hand reden, krijgen een extra boete van 116 euro. Er waren ook boetes voor een motorrijder zonder gepaste kleding en twee foutparkeerders op een gehandicaptenparking. Een buschauffeur is naar de kant gehaald omdat die met gsm aan de hand reed. Zijn bus was bestemd voor vervoer van scholieren. De bus bleek niet gekeurd.