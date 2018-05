Tweede inbraak in twee weken bij Union FC Rutten

Tongeren - Dieven hebben woensdag ingebroken in de voetbalkantine van derdeprovincialer Union FC Rutten aan Raam in Tongeren. “De deur stond open. Ik zag meteen dat er bier was gestolen uit het bierkot”, zegt secretaris Walter Boden. “Drie tonnen die aan elkaar waren gemaakt met een ketting. Twee tonnen waren al leeg. Er zijn ook nog bakken met speciale bieren meegenomen, en chips, snoepgoed.. Een volle ton lieten ze staan. Mogelijk hadden ze geen plaats meer in de wagen.” De club zit ook verveeld met de diefstal van twee voetbal-outfits van de eerste ploeg. “Nog maar sinds vorig jaar nieuw. Vorige week werden we ook al bestolen. Toen hebben inbrekers onze muziekinstallatie meegenomen. Die stond in een lokaal waar we de broodjesmaaltijden aanbieden”, zucht de secretaris. Hij weet ook niet hoe hij dergelijke diefstallen in de toekomst kan vermijden.