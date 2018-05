Genk - De brand die woensdagvoormiddag woedde in café Anadolu in Kolderbos is aangestoken. Dat hebben het gerechtelijk labo en een branddeskundige ’s namiddag vastgesteld tijdens hun onderzoek. Het vuur brak rond 9.30 uur uit in het café in de Keinkesstraat. Het café is zwaar beschadigd. Politie CARMA onderzoekt de brandstichting. (cn/maw)