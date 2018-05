Rampoefening bij Seveso-bedrijf Chevron Philips Chemicals

Tessenderlo - Hulpdiensten hebben gisteren het provinciale nood- en interventieplan getest tijdens een rampoefening bij Chevron Philips Chemicals in Tessenderlo. Dat is een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en het valt daarom onder de noemer Seveso-bedrijf. De oefening was groots opgevat. In het bedrijf werd de ontploffing van twee tanken gesimuleerd. Daardoor ontstond en zogenaamde gaswolk met waterstofsulfide en een geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd. Hulpdiensten moesten tonen hoe ze de lekken zouden dichten samen met de diensten van het bedrijf. In het bedrijf speelden twee werknemers slachtoffer. Ook werknemers van een nabijgelegen bedrijf werden voor de oefening afgevoerd naar een opvangcentrum. Tijdens de oefening is de oprichting van een gemeentelijke en provinciale crisiscel geoefend. Tijdens de evaluatie van de oefening werd vastgesteld dat er de voorbije jaren flinke stappen vooruit zijn gezet. Ook de verbeterpunten werden aangestipt voor de volgende oefening in een Seveso-bedrijf.