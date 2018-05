Maaseik / Maasmechelen / Dilsen-Stokkem - Controleurs van de Vlaamse belastingdienst hebben woensdag 22 bestuurders betrapt die nalieten om boetes en verkeersbelasting te betalen. De controles gebeurden samen met de politie op woensdag tussen 10.30 en 16.15 uur op Tournebride in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen. Via nummerplaatherkenners konden de belastingcontroleurs de wagens naar de kant halen met openstaande rekeningen. Ze moesten in totaal nog 8.132 euro betalen. Een bestuurder kon zijn openstaande verkeersbelasting van 1.745 euro niet meteen betalen. Die auto werd getakeld. Twee wagens waren niet ingeschreven. De politie liet nog twee auto’s zonder verzekering takelen. In totaal moesten 286 bestuurders een ademtest afleggen. Eén bestuurder had te veel gedronken. Bij de controle van 5 vrachtwagens bleek dat er één truck niet in orde was met tachograaf en rij- en rusttijden. Hij moest meteen 1.650 euro betalen.