Nederlander met drugs en wapens

Dilsen-Stokkem - Bij de controle van een Nederlandse BMW 5 op de Rijksweg in Dilsen heeft de politie de 29-jarige bestuurder uit Amstenrade betrapt met drugs. De bestuurder was zeer nerveus en zenuwachtig. Tijdens de doorzoeking van de auto woensdagavond rond 19 uur vonden de agenten ook een vuurwapen met munitie en een zelfgemaakt explosief. De man had cocaïne en cannabis bij. In de auto lagen ook nog hoeveelheden vloeibare drugs en materialen om die te produceren. De Nederlander had liefst drie gsm’s in de auto. De BMW werd getakeld voor verder onderzoek. De Nederlander is gearresteerd. Politie Maasland zet het onderzoek voort.