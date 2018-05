Ongevallen

Genk - De 63-jarige Johny V. uit Genk is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Hasseltweg. Op het kruispunt met de Wiekstsraat kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een auto. Bij de aanrijding in de Vennestraat rond 16.30 uur is de 67-jarige fietser Leon B. uit Genk gewond geraakt. Woensdagvoormiddag zijn twee auto’s gebotst op het kruispunt van de Vennestraat en de Sportlaan. De 39-jarige Maria I. uit Diepenbeek raakte gewond. In de Lupienenstraat is woensdagnamiddag rond 13.30 uur de 8-jarige fietser Efe uit Genk gewond geraakt. Het kindje werd aangereden door een auto.