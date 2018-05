Hasselt - n de Rode Rokstraat in Kuringen is maandag in de late namiddag een inbraak vastgesteld. Een raam werd geforceerd. De buit is niet bekend. In Runkst hebben dieven de deur van een huis in de Torenstraat opengebroken. Ze stalen er juwelen. Op de Kempische Steenweg in Hasselt is bij een inbraak geld gestolen. De diefstal werd maandagavond vastgesteld.