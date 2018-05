Lommel - In het vakantiepark Parelstrand in Lommel is maandag een chalet in brand gestoken. Rond 15.30 uur merkte een voorbijganger dat er braak was aan het raam. Vrij snel werd duidelijk dat er meerdere brandhaarden waren. Er zou enkel rookontwikkeling zijn geweest. De chalet van een 48-jarige eigenaar is niet volledig vernield. De eigenaar was niet aanwezig. Het gerechtelijk labo heeft een sporenonderzoek gedaan. Er zouden tien brandhaarden zijn gevonden. De politie onderzoekt de brandstichting.