Heusden-Zolder - De Vlaamse Belastingdienst heeft in Heusden-Zolder 1.007 voertuigen gescand om te kijken of ze hun verkeersbelasting betaalden. Er werden 17 pv’s opgesteld voor achterstallige taksen. De wanbetalers moesten in totaal 6.107 euro betalen. Een overzekerde auto werd getakeld. De politie flitste intussen 66 van de 533 gecontroleerde wagens in Koolmijnlaan-Cité. In Koolmijnlaan-Cité hanteert de politie nultolerantie. Om de verkeersveiligheid er te garanderen zijn er geregeld controles. Zo waren er boetes voor stilstaan op het fietspad (2 pv’s), rijden zonder gordel (2), rijden met gsm in de hand (3) en rijden zonder verzekering. De onverzekerde wagen werd getakeld. Een verdachte bestuursters had te veel gedronken. Ze moest haar rijbewijs meteen inleveren. In zeven straten heeft de politie snelheidscontroles gehouden. Van de ruim 2.000 gecontroleerden reden er 340 te snel. De snelheidsovertredingen werden vastgesteld in de Brugstraat (116), Elf Novemberstraat 93), Beringersteenweg (41), Het Heike (34), Acht Meilaan (22), Oude Baan (14) en Onze-Lieve-Vrouwstraat (20). Zes bestuurders krijgen daar bovenop nog een boete voor onnodig remmen, gsm-gebruik aan het stuur en onreglementaire kentekenplaat.