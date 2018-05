Hasselt / Diepenbeek - De 20-jarige Jamila D. uit Diepenbeek is maandagmorgen rond 10 uur gewond geraakt bij een botsing tussen een fiets en een auto in de Windmolenstraat in Hasselt. In de Willekensmolenstraat is zondagavond rond 18 uur de 51-jarige Bart D. uit Alken gewond geraakt. Hij belandde met zijn auto tegen een boom.