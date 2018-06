Auto in lichterlaaie na klap tegen boom

Lommel - Vlakbij de zandputten in de Waterringstraat in Lommel-Kolonie is maandagavond een auto volledig uitgebrand. Twee mannen en een vrouw hadden de auto met de sleutel in het contact aan de plas geparkeerd zodat ze de muziek hoorde spelen terwijl zijzelf in plas gingen zwemmen. Even na 18 uur kwamen er andere mannen aan. Die stapten volgens de eigenaar in zijn auto en reden weg. Enkele meters verder knalden ze al tegen een boom. De twee mannen vluchtten weg. De auto vatte vuur. De brandweer van Lommel ging ter plaatse om de vlammen te doven. De politie is een onderzoek gestart. (mm)