Een op drie te snel in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag op zes locaties in de gemeente geflitst. Van de 770 gecontroleerde voertuigen, reden er 245 sneller dan toegelaten. Dat is bijna een op drie. De controles gebeurden in de Brugstraat en Zolderseweg in Heusden, de Zandstraat in Bolderberg en Inakker, Meylandtlaan en Dorpsstraat in Zolder. In de Brugstraat werden het meeste overtredingen vastgesteld, nl. 82. Op de Meylandtlaan werd een rijbewijs ingetrokken. De man reed 128 km/uur terwijl er een snelheidslimiet van 70 km/uur geldt. Op de Zolderseweg werden het minste overtredingen vastgesteld. (mm)