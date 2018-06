Gedrogeerde bestuurder in tien dagen twee keer opgesloten in politiecel

Bilzen - Een 40-jarige Bilzenaar heeft afgelopen weekend opnieuw een nachtje doorgebracht in de politiecel. De man werd zaterdagavond aan de kant gezet op Meershoven. De chauffeur liet duidelijk blijken dat hij niet zinnens was om mee te werken. Hij gedroeg zich agressief en weigerde een speekseltest. Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De man - die duidelijk onder invloed was - werd steeds agressiever en na overleg met het parket werd beslist hem in de boeien te slaan. Onderweg naar het politiekantoor, beschadigde hij het politievoertuig. Hij werd ter ontnuchtering in de politiecel opgesloten. Het was de tweede keer in 10 dagen dat de man in de politiecel zat. Telkens onder invloed van drugs. Zijn auto was ook met weinig in orde. Zo hingen er onterecht oldtimer-nummerplaten op en ontbraken verzekering, inschrijving en keuring. Daarom werd de auto getakeld. De nummerplaten zijn intussen onderweg naar de Dienst Inschrijving Voertuigen zodat ze kunnen worden geschrapt. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. (mm)