Trio Polen betrokken bij vechtpartij op Hoevenzavel

Genk - Drie Polen zullen zich binnenkort voor de rechter mogen verantwoorden voor hun aandeel in een vechtpartij in de Weststraat in Hoevenzavel. In de nacht van zaterdag op zondag raakten daar een man en een vrouw gewond bij een ruzie tussen enkele personen. Die rond 3.45 uur ontaardde in een vechtpartij.

Een ploeg van de politie CARMA kwam ter plaatse en ging op zoek naar de verdachten. Vier mannen uit Polen werden gearresteerd en naar het commissariaat gebracht. Uit onderzoek blijkt dat drie mannen bij de feiten betrokken waren. Deze personen zijn door toepassing van het snelrecht meteen gedagvaard.