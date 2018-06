Dilsen-Stokkem - Op de Hoogbaan in Rotem heeft een dronken veertiger zaterdagochtend voor wat onrust gezorgd. De man was nadat hij onderweg door twee mannen in een auto was belaagd rond 4.30 uur de tuin van zijn buurman in gevlucht. Hij ging zich daar verstoppen. Die buurman verwittigde de politie omdat er iemand in zijn tuin rondliep. De politie contacteerde de partner van de dronken man. Die kwam hem ophalen.