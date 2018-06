Dilsen-Stokkem - In de Schoolstraat in Dilsen is zondagvoormiddag een diefstal van diesel vastgesteld. Op de parking van het CC was er een gat in de tank van een daar geparkeerde trekker geboord. De daders hebben vermoedelijk op dit manier jerrycans met brandstof gevuld. Wat er van diesel over was, stroomde gewoon op de parking en in de riolering. (mm)