Dilsen-Stokkem - De politie heeft zaterdagochtend twee meldingen van nachtlawaai binnengekregen. Op de Molenweg in Elen was een feestje in het schutterslokaal bezig. Dat was afgelopen voor de politie daar was. De deuren en ramen van een café in de Steenkuilstraat in Stokkem werden om 4.30 uur gesloten zodat de buurt er weinig hinder van ondervond. (mm)