Maaseik - Vrijdag rond 16.30 uur is de politie opgeroepen omdat in een supermarkt op de Maastrichtersteenweg een kind zou zijn mishandeld. De meldster liet weten dan een kleuter serieus slagen had gekregen. Een patrouille trof ter plaatse de moeder en haar kindje aan. Met de kleuter was niets aan de hand. De mama was wel onder de indruk omdat iemand de politie had gebeld. (mm)