Maaseik - Een 71-jarige jarige man is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op het Scholtisplein in Neeroeteren. De man stak in een invalidenwagentje over het zebrapad de weg over. Aan de overkant botste hij tegen een stilstaande auto. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. (mm)