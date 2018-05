Dilsen-Stokkem - Aan het Cablepark in Lanklaar is woensdag in de vooravond een bromfiets gestolen. De 17-jarige eigenaar was naar het park gereden om wat te relaxen. Rond 18 uur kwam iemand hem zeggen dat zijn bromfiets was gestolen. Er werd ook een identiteit van een verdachte bij vermeld. Het zou gaan om een minderjarige Maasmechelaar. Een bezoek van de politie bij hem thuis leverde nog niets op. Het onderzoek wordt voortgezet. (mm)