Negen pv's bij controles in buurt van scholen

Beringen - Bij controles in de buurt van de scholen in de Pieter Breugelstraat zijn woensdag bestuurders geverbaliseerd. Zeven voor het niet correct gebruiken van het kinderzitje en twee voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Nog eens drie bestuurders kregen een opmerking omdat ze niet correct in de parkeervakken stonden geparkeerd. In totaal werden 70 bestuurders gecontroleerd. Uit deze resultaten blijkt dat het vooral de ouders zijn die het nog steeds nalaten om verkeersregels na te leven. (mm)