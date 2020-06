Politie neemt motorfiets 20-jarige in beslag

Diest / Bekkevoort - Een man van 20 jaar uit Bekkevoort is zijn motorfiets kwijt. Die is door de politie in beslag genomen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle vorige woensdag op de Diestersteenweg. De nummerplaat van de motorfiets was naar boven geplooid. Toen de politie de zwaailichten opzette, koos de motorrijder het hazenpad. Na doorgedreven onderzoek trof de politie de motorfiets aan bij de moeder van de 20-jarige motorrijder uit Bekkevoort. De motorfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd en de motorrijder beschikte niet over een rijbewijs.