Reservatie bezoekersplaats gemeenteraad Halen aanvragen voor 12 uur

Halen - Vanmiddag 12 uur is de deadline om een plaatsje als bezoeker aan te vragen voor de zitting van de gemeenteraad van Halen vanavond. De vergadering vindt voor het eerst weer fysiek plaats.

Dat gebeurt niet in het stadhuis, maar in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A). Wegens de beperkingen in de strijd tegen het coronavirus is ook het aantal toeschouwers voor de raad gelimiteerd. Een plaats aanvragen kan met een mail aan de algemeen directeur van de stad: algemeen.directeur@halen.be.