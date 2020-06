Gemeenteraad Halen in De Rietbron

Halen - De gemeenteraad van Halen komt maandag 29 juni samen voor de maandelijkse zitting.Het gaat om de eerste fysieke zitting sinds het uitbreken van de coronacrisis.

De zitting vindt wel plaats in gemeenschapscentrum De Rietbron. Dat gebeurt, omdat in de raad in het stadhuis niet volgens de coronarichtlijnen kan samenkomen. De zitting vangt aan om 20 uur. De zitting is openbaar, maar er wordt slechts een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Wie erbij wil zijn, moet ten laatste maandag 29 juni om 12 uur een mailtje sturen aan de algemeen directeur van de stad: algemeen.directeur@halen.be.