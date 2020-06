Herk-de-Stad - Op een bedrijfsterrein aan de Industrieweg in Herk-de-Stad werd dinsdagochtend een inbraak vastgesteld.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad kreeg de melding van de inbraak dinsdag rond 8.45 uur. Onbekende(n) geraakten via de omheining op het terrein. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.