Vrijwilligers op zoek naar vermiste hond Haiko

Herk-de-Stad / Halen - Een aantal vrijwilligers zijn sinds zaterdag 6 juni op zoek naar de vermiste hond Haiko. Die doolt rond in de omgeving van Halen en Lummen.

Een tweetal weken geleden ontsnapte Haiko van bij het huis van zijn baasjes Charlotte en Tom in de Zandstraat te Zelem. Hij doolt nu al meer dan twee weken rond. Vrijwilligers van Lostdogzz en van de dierenwelzijnsraad van Herk-de-Stad zijn naar de viervoeter op zoek.

“Met zjin tweeën zijn wij vrijwilligers bij Lostdogzz”, zegt Yelle Ergo uit Kortenaken. “Samen met vele anderen zijn we in de weer om Haiko weer veilig thuis te krijgen.”

Haiko werd intussen al meermaals gezien door bewoners of passanten in Lummen, Zelem, Schoonaerde, …. Hij blijft in de buurt en laat zich meestal bij het vallen van de avond, ’s nachts of vroeg in de ochtend zien.

Elke poging die mensen ondernemen om hem bij zich te roepen of te lokken, lukt niet omdat Haiko erg angstig is en in ‘overlevingsmodus’ is. Dit betekent concreet dat hij gefocust is op overleven, eten en drinken, …. en alles daarbuiten vormt een bedreiging.

Er werd een vangkooi geplaatst op een plek in de buurt waar Haiko de laatste dagen meerdere keren werd gespot. De camera op de vangkooi registreert alles en informeert ons of Haiko of een ander dier in de kooi stapt. Een heel netwerk van vrijwilligers is 24 uren op 24 bezig met het opvolgen van de informatie, het in kaart brengen van de meldingen, verspreiden van affiches, burenonderzoek,….”

Ook Gerda Gybels en Isabel Cox, die bekommerd zijn om het welzijn van dieren in Herk-de-Stad helpen bij de zoektocht. “Als wij een melding krijgen van de hond gaan we onmiddellijk ter plaatse. Het is echter nog niet gelukt om het dier te vangen.”

“Het belangrijkste nu is dat we Haiko goed kunnen lokaliseren”, vult Yelle aan. “Daarom doen we graag deze oproep aan iedereen in de buurt van Zelem, Linkhout, Meldert, Lummen , Schaffen, Diest om uit te kijken naar Haiko. We vragen om hem niet op te jagen, niet achterna te gaan, niet uit de wagen te stappen maar zo snel als mogelijk het volgende te melden: waar en wanneer hij gezien is en welke richting hij uitloopt. Iedere melding is van belang.”

Info: 0478 57 77 38