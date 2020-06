Halen - De gemeenteraad van Halen komt vandaag, maandag 8 juni, niet samen voor de maandelijkse zitting.

De eerste maandag is de vaste vergaderdatum van de raad, maar vorige maandag was het pinkstermaandag. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken.

De zitting is ook niet uitgesteld naar vandaag, de tweede maandag van de maand. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.