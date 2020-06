Straffe verhalen én strafffe pastoors in 250 jaar kerk Rummen

Geetbets - De TV-serie ‘Het Pleintje’, nu opnieuw te zien op Een, speelt zich af in de schaduw van de Sint-Ambrosiuskerk. Geen toeval! Zo heet ook de kerk in Rummen (Geetbets), het geboortedorp van scenarioschrijver Jan Matterne, die - straffer nog - zelfs koster was in die kerk. Dat en vele andere leuke weetjes lees je in het boek ‘250 jaar wijding Siint-Ambrosiuskerk van Rummen’ van Guy Leus van de geschiedkundige kring Limes Gatia van Geetbets bij het jubileum van de kerk.

“Jan Matterne vervulde in Rummen de taak van koster én organist van 1938 tot 1953”, vertelt Guy Leus. “Zijn vader was schrijnwerker en werkte al eens in opdracht van de kerk. Toen er plots nood was aan een nieuwe koster, bleek de keuze snel gemaakt. Jan zat toen in zijn voorlaatste jaar – ‘de tweede Latijnse’ - aan het college van Sint-Truiden. Orgellessen ging hij volgen bij Smet in Geetbets.’’

De huidige kerk werd in 1770 gewijd, maar eigenlijk was dat al de tweede kerk van de Betserse deelgemeente. “De eerste werd gebouwd aan de huidige Kapelstraat”, licht Guy Leus toe. “Ze brandde in 1740 af, nadat het vuur oversloeg van een brand in een brouwerij in de buurt. Toen lieten zelfs twee personen het leven.”

Rummen viel onder het gezag van de abdij van Averbode, waar de parochie een hoog aanzien genoot. “Leden van de Norbertijnen die naar de parochie van Rummen werden uitgezonden, klommen bij hun terugkeer naar Averbode in de rangorde. Een van hen schopte het zelfs tot abt.” De reputatie van Rummen blijkt ook uit het prestige van de pastorie. “Die van Rummen – de huidige woning van architect Michel Jaspers - was samen met de pastorie van Zutendaal de grootste onder het gezag van de abdij.”

En dan heeft Guy Leus het nog over de straffe pastoors van Rummen...... “Cesar Van Nerom vervulde die taak van 1932 tot 1951. Hij was in WOI aalmoezenier geweest bij de Belgische troepen aan de Ijzer. Het Spartaanse leven aan het front legde hij ook op aan zjin onderpastoors. Zo durfde hij hun onderkomen zonder verwarming te zetten. Hij versleet maar liefst acht onderpastoors. Zij konden het bij hem niet uithouden!”

‘250 jaar wijding Sint-Ambrosiuskerk Rummen’ (400 blz. A4-formaat, vierkleurendruk met honderden foto’s) kost 30 euro (+10 euro verzendingskosten)) en is te koop bij de auteur: Guy Leus, tel. 011 58 10 76, guy.leus@skynet.be.