Halen - Bij de stad Halen zijn voor de zomervakantie jobstudenten welkom voor een taak in de buitenschoolse opvang. Uiterste datum om te solliciteren is 15 juni.

Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn en beschikken over een diploma in een sociale of pedagogische richting.

Kandidaturen per mail met daarin je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of GSM-nummer en je motivatie aan personeelsdienst@halen.be.