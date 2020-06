Jobstudenten welkom voor groendienst Halen

Halen - De stad Halen zoekt studenten om deze zomer een handje toe te steken bij de groendienst.

In aanmerking komen jongeren die geboren zijn in 2003. Ze kunnen twee weken meedraaien op de technische dienst in de maanden juli of augustus. Belangstellenden kunnen tot 15 juni 2020 een mail sturen naar de personeelsdienst van de stad met daarin naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of GSM-nummer en je motivatie waarom je bij de groendienst wil werken.

Info: Stad Halen, personeelsdienst, personeelsdienst@halen.be.