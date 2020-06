Halen - De bibliotheek van Halen gaat maandag 8 juni weer open. Dat gebeurt meteen volgens de zomerrregeling met een sluiting op zaterdag.

De heropening gebeurt wel volgens de coronarichtlijnen. Er is een één ingang en één uitgang en in de bibliotheek is de looprichting aangegeven. De afhaalbibliotheek blijft ook in werking.