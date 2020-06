Historische Lakenhalle studieruimte voor studenten hoger onderwijs

Diest - Studenten van het hoger onderwijs kunnen vanaf vandaag komen studeren in de Lakenhalle in Diest. Die staat tot woensdag 1 juli voor hen open.

De studeerruimte is van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur open voor de studenten. Reservatie is niet nodig. De belangstellenden moeten zich bij de ingang aan de Scholenstraat aanmelden. Elke student wordt geregistreerd door een medewerker. Iedereen is vrij te blijven zo lang hij of zij dat wenst.

Er is plaats voor 20 studenten. Elke aanwezige beschikt over een tafel, een stoel, toegang tot het wifinetwerk en een aansluiting om hun laptop op te laden. Als de nood groter wordt, breidt de stad de capaciiteit uit tot 30 studenten. “

“De Lakenhalle is een oase van rust in het centrum van onze stad, dus een ideale plaats om te studeren” , zegt Geert Cluckers, schepen van erfgoed. “Samen studeren geeft aan mooie flow van positieve energie. Hierdoor verhogen de slaagkansen van onze studenten. Verder wensen wij ze nog heel veel succes met hun examens”, vult Pascale Vanaudenhove, schepen van onderwijs aan.”

In de Lakenhalle gelden de regels van de sociale afstand. Er is een aparte in – en uitgang via de inkomhal. De wandelrichtingen worden met pijlen aangeduid. Na het binnenkomen wassen studenten verplicht hun handen en kunnen ze plaatsnemen aan een eigen tafel. Zijn ze klaar met studeren? Dan reinigen ze hun tafel en stoel. Eten is niet toegelaten in de studeerruimte. Wanneer een student nood heeft aan een pauze, kan hij of zij even naar huis gaan of buiten een luchtje scheppen. Er is iemand aanwezig om erop toe te zien dat het rustig blijft en dat de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Het gebruik van een mondmasker moedigen we aan, maar is niet verplicht.

Info: www.diest.be/silentstudy