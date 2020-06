Stadsmuseum De Hofstadt nu weer open voor bezoek

Diest - Het stadsmuseum De Hofstadt van Diest gaat vandaag opnieuw open voor bezoekers. Je moet je bezoek wel reserveren.

Het stadsmuseum belicht de geschiedenis van de stad. In het kader van de strijd tegen corona moest het museum de deuren sluiten. Een digitaal bezoek was in die periode wel mogelijk. Vanaf vandaag kan je dus zelf weer het museum binnenstappen. Het museum is daarvoor speciaal aangepast.

“In de voorbije weken werden uiteraard heel wat maatregelen getroffen om iedereen op een veilige manier te kunnen ontvangen”, legt schepen van cultuur Geert Cluckers (DDS) uit. “Zo werd er op de vloer van het museum een verplicht te volgen parcours met pijlen aangebracht. Bezoekers wordt gevraagd hun bezoek te reserveren en voor ze binnenkomen hun handen te wassen en te ontsmetten met handgel.”

“We laten maar 1 entiteit (individu, koppel of gezin) per kwartier toe. Een bezoek reserveren is vereist, 24 uren vooraf, zodat het de museummedewerkers de beschikbaarheid kunnen nagaan. Verder vragen we bezoekers tijdig te komen en aan de ingang te wachten tot ze door een medewerker opgehaald worden. Het dragen van een mondmasker raden we aan, maar het is niet verplicht. Liefst duurt een bezoekje maximum 30 minuten, zo krijgt iedereen de kans om de expo te bezichtigen.”

In het museum loopt een expo van kunstenaar Hans Laagland. Die wordt verlengd tot zondag 13 september, Open-Monumentendag.

Stadsmuseum De Hofstadt, Markt 1. Openingsuren: Di, do en vr: 11 – 17 uur, za en zo: 13 – 18 uur,ma en woe gesloten.

Reserveren kan via mail aan museum@diest.be of telefonisch vanaf 2 juni tijdens de openingsuren op het nummer 013/35.32.09.