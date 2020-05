Geetbets / Herk-de-Stad - Kapelaan Wim Simons uit Herk-de-Stad is op pinkstermaandag 1 juni te gast in Zoutleeuw. Hij gaat voor in een aanbidding en het bidden van de rozenkrans.

Die komen in de plaats van de Sint-Leonardusprocessie, die normaal op pinkstermaandag in Zoutleeuw plaatsvindt. De traditie van de processie bestaat al sinds 1274, maar is afgelast wegens de richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus.