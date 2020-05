Halen - In het centrum van Geetbets moet je een aantal weken een omleiding richting Halen nemen. Dat is het gevolg van werken in Geetbets.

Het gaat om het kruispunt van de Kolkstraat met de Heirbaan. Daar is nieuwe betonverharding aangelegd. Chauffeurs van de Heirbaan, Nieuwdorpstraat en Hulsbeekstraat kunnen niet richting Geetbets rijden. Zij moeten de omleiding naar Halen volgen.