Geetbets - Het openbaar onderzoek over de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant is tijdelijk opgeschort. Aanleiding is het coronavirus.

Het openbaar onderzoek wordt voortgezet na de afronding van de periode met speciale maatregelen in het kader van corona. Dan rest er nog een periode van 38 dagen om het dossier in te kijken en eventueel opmerkingen te maken. Je kan het dossier wel raadplegen via de webpagina van het openbaar onderzoek.