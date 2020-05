Den Molencouter enkel toegankelijk na afspraak

Geetbets - Het administratief centrum Den Molencouter van Geetbets bezoeken kan in deze coronaperiode uitsluitend na afspraak, zelfs al zijn een aanal maatregelen in de strijd tegen het virus versoepeld. Dat heeft het gemeentebestuur bekendgemaakt.

Per afspraak wordt maar een persoon toegelaten. Je in het administratief centrum Den Molencouter aanmelden kan via de parlofoon aan de buitendeur van het administratief centrum Den Molencouter. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.