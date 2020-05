Aantal inbraken gedaald met 40 procent in coronaperiode

Halen - Het aantal inbraken in de zone Limburg Regio Hoofdstad, waartoe Halen behoort, is in de periode van de coronamaatregelen aanzienlijk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Afgelopen maand stelden de inspecteurs van de politie Limburg Regio Hoofdstad amper 13 inbraken vast. In dezelfde periode vorig jaar waren er dit 41. Ook in april (17 inbraken) en, in mindere mate, in maart (31 inbraken) was er sprake van een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld worden er in de politiezone tijdens het voorjaar en de zomer immers 40 inbraken vastgesteld.

“In de cijfers zien we duidelijk dat corona een impact gehad heeft op de criminaliteitscijfers in onze politiezone,” zegt korpschef Philip Pirard. “Vooral de daling van het aantal inbraken is spectaculair. We zitten nog maar op 30 à 40 procent van de inbraken die we tijdens dezelfde periode vorig jaar vaststelden. Uiteraard blijven we wel waakzaam. De laatste weken zien we immers opnieuw een lichte stijging.”

Het feit dat mensen tijdens de coronacrisis veel meer thuis zijn, is ongetwijfeld één van de verklaringen voor de daling. Daarnaast zijn er ook dagelijks meer coronaploegen op de baan waardoor de pakkans vergroot. “De afgelopen weken was het immers moeilijk om niet in één van onze controles te rijden,” klinkt het.