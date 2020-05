Stadhuis Herk-de-Stad vandaag uitzonderlijk toch open

Herk-de-Stad - Het stadhuis van Herk-de-Stad is vandaag, maandag 25 mei, geopend, zoals op een normale maandag.

Dat is uitzonderlijk, omdat het stadhuis van Herk-de-Stad op de maandag in andere jaren na de vierde zondag gesloten is. De aanleiding is de kermis in Herk-centrum, die normaal in het weekend van de vierde zondag wordt gehouden. In het kader van de beperkingen in deze coronatijd was er het voorbije weekend geen kermis. Dus zijn de diensten van Herk-de-Stad vandaag normaal open. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.