Vrouw rijbewijs voor onbepaalde tijd kwijt

Diest - Een vrouw van 28 jaar uit Diest is haar rijbewijs voor onbepaalde tijd kwijt. Zij werd betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zaterdag rond 16 uur. De vrouw viel op, omdat ze links op de Rodestraat reed. Toen ze even later parkeerde, was overduidelijk dat ze niet in staat was een auto te besturen. Het parket liet haar rijbewijs voor onbepaalde tijd intrekken.