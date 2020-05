Halen - De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft op de Staatsbaan in Halen een chauffeur voor overdreven snelheid uit het verkeer gehaald. De man scheurde tegen 180 km per uur over de Staatsbaan.

Bij de controle gaf de man een valse identiteit op. Hij was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. In de auto zat een kind zonder veiligheidsgordel aan. De auto werd in beslag genomen en getakeld.