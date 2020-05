Richtlijnen voor bezoekers woensdgmarkt Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Vandaag wordt in Herk-de-Stad opnieuw de wekelijkse markt georganiseerd. Als bezoeker moet je rekening houden met bepaalde richtlijnen.

Zo wordt er maximaal 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elk kraam toegelaten. Je moet ook het eenrichtingsverkeer op de markt volgen binnen- en buitengaan langs de in- en uitgangen. Medewerkers van de gemeente zien hierop toe. Het aantal bezoekers wordt ook geteld. Als het maximumaantal wordt bereikt, worden er maatregelen genomen. De markkramers en hun personeel dragen verplicht een mondmasker. Als bezoekers van de wekelijkse markt ben je dat niet verplicht, maar he wordt wel aangeraden. Elke marktkramer moet ook voldoende middelen voorzien om de handhygiëne te garanderen. Voeding en drank mogen niet geconsumeerd worden op de markt.

Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.