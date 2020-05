Looise meisjes hebben lange fietsrit en lange wachtrij over voor ijsje op Lekdreef

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - Het mooie weer zondag lokte honderden dagjesmensen naar debefaamde Lekdreef op degrens vanTesssenderlo met Averbode (Scherpenheuvel)Zichem). Aan de ene ijskar was het wel tientallen meters aanschuiven.

De Lekdreef ligt pal op de grens van Tessenderlo met Scherpenheuvel-Zichem. De ene helft is de kant van Tessenderlo, de andere die van Scherpenheuvel-Zichem. De twee gemeentebesturen beslisten samen om vanaf 11 mei weer ijskarren op de Lekdreef toe te laten. Als wandelknooppunt 100 is de omgeving van de abdij van Averbode één van de drukst bezochte wandelplekken in Vlaanderen.

Met het mooie weer zondag werd de reputatie eer aangedaan.

Ook Maria Segers en Selin Aykul uit Tessenderlo lieten de kans om een ijsje te scoren niet liggen. Daarvoor hadden ze zelfs een stevige rit met de fiets over. “Om twee uur zjin we vertrokken. om kwart voor drie waren we hier”, vertellen ze. Daar kwam nog bij dat ze in een lange rij moesten aanschuiven. “Dat viel wel mee”, lachen ze. “Na tien minuten ongeveer waren we aan de beurt.”

Het ijs van de Lekdreef staat bij hen hoog op de culinaire ladder. “Met de familie kom ik hier al van toen ik nog maar tien jaar was en ik ben er nu twintig”, vertelt Selin. “We kwamen toen naar domein De Vijvers en daar hoorde steevast een halte an de ijskraam hier bij.”

“De kwaliteit van het ijs hier loont de verplaatsing”, vult Maria aan. “Het ijs hier is heel speciaal. Het is echt genieten van de bijzondere smaak.” “We komen hier ook om te wandelen”, vullen de meisjes nog aan. “Tijdens de tocht kunnen we rustig ons ijsje opeten.”