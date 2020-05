Gemeenteraad Herk-de-Stad op You Tube

Herk-de-Stad - De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert vandaag, maandag 18 mei. De zitting in videoconferentie is voor het eerst door iedereen op de computer te volgen.

In april vergaderde de raad voor het eerst in de vorm van een videoconferentie. Die zittng was alleen door de raadsleden zelf en door de pers online te volgen. Ook de zitting vandaag gebeurt in de vorm van een videoconferentie. Die is online via You Tube te volgen.

Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.