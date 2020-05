Politie neemt auto na achtervolging in beslag

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft zaterdag na een achtervolging van Diest tot in Testelt een auto in beslag genomen.

De auto had de aandacht getrokken op de Fort Leopoldlaan in Diest. Aan de Leuvensepoort gaf de chauffeur van 18 jaar uit Herselt gevolg aan het bevel om de auto te stoppen. Daarna vertrok hij echter opnieuw om met hoge snelheid richting Zichem te rijden. Met de hulp van een tweede ploeg, een voertuig van de douane en een ploeg van de politiezone Aarschot werd de auto op de Dijk in Testelt klem gereden. De jongen van 18 jaar aan het stuur had geen rijbewijs bij zich. Dat was bij een vorige controle ingetrokken. De chauffeur testte positief op drugs. De auto werd in beslag genomen.