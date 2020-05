Tien van elf basisscholen KSD nemen vrijdag nieuwe start

Scherpenheuvel-Zichem / Diest / Bekkevoort - Tien van de elf basisscholen van KSD (Katholieke Scholen Diest ) nemen vrijdag een nieuwe start.

De tien scholen zijn de volgende:

Bekkevoort: Minnepoortje (Assent), ’t Scholeke (Molenbeek-Wersbeek)

Diest: Sint-Jan (Deurne), Voorzienigheid + Wijngaardschool (Diest-centrum)

Kortenaken: De Zonnebloem (Waanrode)

Scherpenheuvel: De Vlindertuin (Averbode), Ons Wereldje (Okselaar), Onze Lieve Vrouw (Scherpenheuvel), Den Hulst (Testelt).

In alle basisscholen worden de kinderen van het eerste en tweede leerjaar en die van het zesde leerjaar verwacht. Alleen in basisschool Sint-Jan in Diest start het tweede leerjaar niet, omdat dan niet de veiligheid van alle leerlingen kan worden gegarandeerd.